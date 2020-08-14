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منوعات

صور مروعة لكارثة هيروشيما وناجازاكي النووية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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احمد شريف

يظل يوم 6 أغسطس من كل عام أكثر يوم صادم باليابان، حيث حلت فيه كارثة هيروشيما وناجازاكي النووية فى عام 1945.


في ذلك اليوم من عام 1945 ، توفي ما بين 90.000 و146.000 شخص في هيروشيما بعد أن ضربت المدينة بقنبلة ذرية من قبل القوات الجوية الأمريكية آنذاك.


والآن ظهرت صور ملونة خاصة لذلك اليوم الرهيب وكذلك الأسابيع التي سبقته في كتاب جديد لمساعدة الأحياء في ذلك الوقت على التذكر.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت القنبلة الأمريكية، "ليتل بوي" ، أول سلاح نووي يستخدم في الحرب، تم إسقاطها على هيروشيما في الساعة 7.31 صباحًا.


وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن القنبلة  قضت على 30 في المائة من سكان المدينة وسوى مساحة 4.7 ميل مربع بالأرض، مما تسبب في إصابة 80 ألف شخص آخر من سكان المدينة عندما انفجرت القنبلة بقوة 16 كيلوطن من مادة تي إن تي.


قرر الرئيس هاري ترومان استخدام الأسلحة النووية بدلًا من مواجهة غزو مكلف للبر الرئيسي لليابان من شأنه أن يودي بحياة ما يقدر بنحو 800 ألف جندي أمريكي.


دمر الهجوم النووي المدن لعدة أشهر بعد أن عانى الناجون، المعروفون باسم الهيباكوشا، من آثار الإشعاع ، لتحيي اليابان إلى يوم  ذكرى أولئك الذين سقطوا في هذه الكارثة، يوم ٦ أغسطس في كل عام وآخرها كان الأسبوع الماضي.

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