بكرى يستعرض مشكلة طلبة الثانوية العامة المعادلة بالكويت.. فيديو

وأضاف بكري ، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" ، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن امتحانات طلبة الثانوية المصريين بالكويت، تتلخص فى أن الإمتحانات ستنتهي فى 20 سبتمبر، طبقا للإجراءات التى تتخذها الكويت فى ظل جائحة فيروس كورونا.





ولفت بكرى، أنه تلقى مئات الشكاوى، من أولياء الأمور بسبب خوفهم من حرمان ذويهم من دخول الجامعات المصرية هذا العام، لافتا إلى أنهم لن يحصلوا على الشهادات الثانوية قبل شهر أكتوبر.



