بكرى يستعرض مشكلة طلبة الثانوية العامة المعادلة بالكويت.. فيديو

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مشكلة طلبة الثانوية العامة المعادلة بالكويت.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن امتحانات طلبة الثانوية المصريين بالكويت، تتلخص فى أن الإمتحانات ستنتهي فى 20 سبتمبر، طبقا للإجراءات التى تتخذها الكويت فى ظل جائحة فيروس كورونا.
ولفت بكرى، أنه تلقى مئات الشكاوى، من أولياء الأمور بسبب خوفهم من حرمان ذويهم من دخول الجامعات المصرية هذا العام، لافتا إلى أنهم لن يحصلوا على الشهادات الثانوية قبل شهر أكتوبر.
وأكد بكرى، أنه تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أكد له سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لراحة الطلبة بما لا يخل بالقواعد المتفق عليها.