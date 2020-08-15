المصري: لو نملك 11 لاعبا كنا خضنا لقاء الإسماعيلي

أبدى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري استيائه من تعنت اتحاد الكرة ضد فريقه على حد وصفه.





وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "هناك غيابات كثيرة وقائمة الفريق غير مكتملة فكيف نخوض المباراة؟.





وأردف: لا أملك لاعبين حتى اذهب للمباراة، وإن كان لدي 11 لاعبا فقط لكنت واجهت الإسماعيلي.





وتابع: هناك 14 لاعبا مصابا بالكورونا بالإضافة إلى إصابات أخرى كثيرة.





وأكد: خضنا أول مباراة أمام الزمالك ونريد استكمال الدوري بدون شك، ولكننا نعاني من صعوبة التواصل مع الجبلاية.





وأتم: لن أترك حق فريقي، هناك تعنت ضدنا.

