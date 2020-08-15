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رياضة

أحمد بلال: لو كنت مكان رمضان صبحي ما انتقلت لـ بيراميدز ولو بـ150 مليون جنيه

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تحدث أحمد بلال، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، عن ملف رحيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، عن الأهلي وموافقته على الانتقال إلى بيراميدز.

وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "لم اتفاجئ من انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز ولو مكانه كنت ساحترف في أوروبا".

وتابع: "لو أنا مكان رمضان صبحي كنت سانتقل الى أوروبا ولن ألعب في بيراميدز حتى لو هاخد 150 مليون جنيه".

وأتم: "رمضان صبحي يجب ألا ينظر إلى الفلوس حاليا ويجب التفكير في ممستقبله الكروي".
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