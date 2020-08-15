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أخبار العالم

مندوب إيران بمجلس الأمن بعد رفض قرار أمريكا بمد حظر السلاح: سنواجه أي عقوبات جديدة

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إن بلاده ستواجه أي عقوبات جديدة يفرضها مجلس الأمن عليها. 

وجاء ذلك ردًا على قرار مجلس الأمن الذي رفض مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر السلاح على إيران. 

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار، كانت خطوة خاطئة. 

كانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

وأكدت إيران يوم الاثنين الماضي، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.

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