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توك شو

محمد فؤاد المهندس يكشف عن طلب شويكار الأخير قبل وفاتها بأيام.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:32 ص
الراحلة شويكار
الراحلة شويكار
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اسراء صبري
قال محمد فؤاد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن شويكار كانت بمثابة الأم الروحية له ولأخيه وإبنتها منة، وأضاف: أنا مش عارف اقول ايه ولحد الان مش قادر أتمالك أعصابي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولى الفضائية"، "أخذت جزء من أرواحنا وراحت للكبار.

وتابع: كفايا حب الناس ليها سابت ذكرى جميلة، معقبا: كنت معاها في أخر الأيام وكانت كويسة..كانت تعاني فقط من آلام في الحوض نتيجة العملية التي إجرتها منذ 4 سنوات والتي نتج عنها خطأ طبي.

وواصل قائلا: كانت كويسة ولكن خلال 3 أيام الأمور تدهورت، معقبا: شويكار طلبت أن يكون العزاء الخاص بها مقتصر على أسرتها فقط وبالمدفن الخاص بالعائلة..مش عايزة تتعب الناس.

وأوضح شويكار قالت لإبنتها أنها لن تعود مرة أخرى للمنزل وكان هذا الحديث منذ 4 أيام.
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