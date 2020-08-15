الحقونا.. أم وبناتها يستغيثون من شرفة منزلهن بالإسكندرية بعد اعتداء بلطجية | فيديو

تعالت الصرخات من شرفة أحد منازل شارع خالد بن الوليد في الإسكندرية لتعلن عن استغاثة أم وبناتها الثلاث بلا مجيب، فلا تعلم الأم هل موتها المحتم وصغارها سيكون على يد البلطجية الذين يحاولون كسر باب شقتها أم الموت من شدة الخوف، مع عدم وجود منقذ أو رادع لمن استحلوا حرمة بيتهن!.





اشتعل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غضبًا وقلقًا بعدما ظهرت صرخات أم وأطفالها خلال بث مباشر تستغيث من أجل إنقاذهن من محاولة اعتداء بلطجية على مكان سكنهن.

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صورت الأم الشارع وكشفت عن العنوان خلال البث المباشر من حساب باسم «حياتي بناتي» وسط صرخات وشهقات من الخوف الذي أحاط بها وببناتها الصغار، قائلة: "اطلبوا النجدة! الحقونا.. حد ينقذنا أرجوكم".





مشيرة إلى أنها طلبت الشرطة 3 مرات ولم تستجيب، فيما وقف الجيران عاجزون عن التدخل لما يحمله البلطجية من أسلحة كما أوضحت، وقد اتصلت بسيارة إسعاف لإنقاذ ابنتها الصغيرة التي تعرضت للإغماء.





لكنها لم تستطع فتح الباب للمسعفين بينما كانت طفلتها الصغيرة تختنق، فيما تداول المستخدمون مقطع الفيديو على نطاق واسع مطالبين بنجدة الأم وبناتها والاستعلام عن حالتهن أو محاولة الوصول إلى العنوان.



