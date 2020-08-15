شرارات جديدة في العدوى.. الصين تسجل 22 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم

كشفت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، السبت، أن الدولة سجلت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الساعات الأربع والعشرين الماضية وتعافي إجمالي 57 مريضا بكوفيد -19 في تلك الفترة.









ومن بين 22 حالة جديدة، ثماني حالات محلية، في حين سجلت الإصابات الباقية بين الوافدين، وفقًا للجنة.









كما تم تسجيل معظم الحالات المحلية في شينجيانج، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غرب الصين، حيث تم الإبلاغ مؤخرًا عن شرارات جديدة في العدوى.









ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد الآن 84808 حالة، ولا يزال عدد الوفيات عند 4634، وبلغ العدد الإجمالي للأفراد الذين تم شفاؤهم في الصين 79519.









ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستورد في الصين 2263 حالة.









في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين، 13 منها وافدة، وتتم مراقبة أكثر من 300 حامل بدون أعراض لفيروس كورونا الجديد.