وفد إسرائيلي بقيادة رئيس الموساد يتوجه إلى الإمارات الأسبوع المقبل.. تفاصيل

كشفت القناة الإسرائيلية 12 العبرية، اليوم السبت أن وفدا إسرائيليا رفيعا سيغادر إلى أبوظبي مطلع الأسبوع المقبل، بقيادة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد يوسي كوهين.





وقالت القناة العبرية إن الوفد سيلتقي كبار المسؤولين في حكومة الإمارات العربية المتحدة وخلال الاجتماع، من المحتمل أن يتم التوقيع على اتفاقية التطبيع وسيتم ترتيب اجتماع بين قادة الدول في غضون أسابيع قليلة.





وتحدث رئيس الموساد يوسي كوهين قبل حوالي عام، عن الفرص الإسرائيلية في منطقة الخليج، قائلا "الموساد يجد الآن فرصة نادرة، ربما الأولى في تاريخ الشرق الأوسط للتوصل إلى تفاهم إقليمي يؤدي إلى اتفاق سلام شامل".





واتصل كبار الأعضاء في جهاز المخابرات الإسرائيلي لتهنئة رئيس الموساد لمشاركته في التوصل إلى الاتفاق، وقال كوهين "لم أكن أعتقد أنني سأشعر بذلك، الليلة الماضية كانت أمسية مثيرة للغاية للموساد، دورنا في جهاز المخابرات ليس فقط منع تدهور الحرب أو إحباط الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل، ولكن أيضا لتحديد فرص السلام المختلفة في جميع أنحاء المنطقة، والعمل بكل قوتنا لتعزيزها هذا ما فعلناه، وهذا شعور هائل بالرضا لجميع موظفي الموساد الذين شاركوا في هذه المسألة المهمة وساهموا في تعزيز الاتفاقية".





ويشكل اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة "حقبة جديدة" في العلاقات مع العالم العربي، على حد قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



