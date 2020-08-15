الوزراء يستجيب لاستغاثة أم تطالب بعلاج ابنها على نفقة الدولة من الهيموفيليا

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والتعامل معها بشكل فورى، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التى تم رصدها على أحد المواقع الاخبارية، وتتعلق بطلب والدة الطفل "فادى" الذي يُعانى من مرض الهيموفيليا "وأعراضه نقص في معامل التجلط التاسع فاكتور٩"، ويحتاج إلى علاج مرتفع التكاليف، وهو ما لا تقوى عليه ماديًا.





وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن أعضاء فريق اللجنة قاموا على الفور بالتواصل مع والدة الطفل "فادى" لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة.





وأضاف أنه تم التواصل مع ا.د.نجلاء شاهين، استشارى أمراض الدم بالتأمين الصحى، وتم اعلامها بالحالة وافادت بأنه لامانع من صرف العلاج المطلوب وتسهيل الاجراءات اللازمة، مشيرة الى ضرورة ارسال الحالة للتامين الصحي لتقييمها وصرف العلاج.



