الدوري السعودي.. النصر يسعى للثأر من الوحدة.. الليلة





ويسعى فريق النصر بقيادة مدربه عبد الرازق حمدالله للثأر من الوحدة بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، والحفاظ على فرصه الضعيفة في المنافسة على لقب الدوري.





وكان النصر خسر بهدف دون رد أمام الوحدة في الدور الأول بمسابقة الدوري.





في المقابل يطمح الوحدة لمواصلة تفوقه على العالمي بانتزاع الثلاث نقاط منه، للحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي.





ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، برصيد 48 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ 57 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الرايع بـ 40 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري السعودي، العدالة مع الهلال، الفيصلي مع الأهلي، التعاون مع ضمك.

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره الوحدة، اليوم، السبت، في تمام الثامنة إلا عشر دقائق، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري السعودي.