AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي بالرياض.. 3 آلاف دعوى عمالية واسترداد حقوق وأجور متأخرة

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:21 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه إلي أنه  بمتابعة أحوال العمالة المصرية ومتابعة مستحقاتهم لدى أصحاب الأعمال السعوديين وبمراجعة فرع وزارة  الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لمتابعة جلسات التسوية الودية التى تسبق أجراءات القضايا العمالية . 

فقد استقبلت إدارة التسوية الودية بفرع الوزارة بالرياض، أكثر من ثلاثة آلاف دعوى عمالية خلال الشهرين الأخيرين، وعملت على استرداد حقوق وأجور متأخرة بأكثر من خمسة ملايين ريال.

وأشار فرع الوزارة بالرياض إلى أنه تم عقد جلسات الصلح الافتراضية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام (webex meet) بشكل مباشر وبحضور أطراف النزاع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز خطة التطوير والإسراع في التحول الرقمي والحفاظ على سلامة أصحاب العمل والعاملين من جهة ومنع التكدس داخل الإدارات من جهة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلقاها مكتب التمثيل العمالي بالسعودية..القوى العاملة: تسوية 4778 شكوى وديا

مصري يحصل على 185 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة عن فترة عمله بالسعودية

القوى العاملة: 6 مصريين يحصلون على 910 آلاف جنيه قيمة مستحقاتهم المتأخرة عن فترة عملهم بالسعودية

تلقاها مكتب التمثيل العمالي بالرياض.. وقف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة للسعودية

القوى العاملة: مصري يحصل على 84 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

القوى العاملة: صرف 208 آلاف جنيه مستحقات عمالية وإعادة 15 عاملا لعملهم بالأردن

ترشيحاتنا

سورة الفلق.. سبب نزولها ولماذا سميت بهذا الاسم

نجل فؤاد المهندس ينهار من البكاء قبل تسلم جثمان شويكار.. فيديو

رغم مخاطره واستقالة كبير الأطباء.. روسيا تبدأ إنتاج لقاح كورونا

على طريقة الأفلام.. مطاردة بين الشرطة وسيارة هاربة تنتهي بكارثة | فيديو

المطارات المصرية تبدأ اليوم تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR

بالجنيه.. تعرف على سعر وماركة جاكيت روجينا فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

غطاء الرأس واحمرار الشعر.. عادات غريبة توضح الحالة الاجتماعية للمرأة في أفريقيا

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور