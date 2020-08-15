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تعليم

لمدة شهر.. بدء تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية غدا

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:25 م
الأزهر
الأزهر
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محمد شحتة
أعلن الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الازهرية 2020، بدءًا من غد الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تنتهي فى 15 سبتمبر، حيث يتم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز  198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.

وبين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه يحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن الطلاب الذين يرغبون في معرفة درجاتهم ممن أجلوا أو الدور الثاني فعليهم التوجه إلى المنطقة التابعين لها بداية من الغد، ودفع الرسوم واستخراج بيان درجاتهم في نفس اليوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع .

وأعلن وكيل الأزهر،  أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي  بلغت  72 % بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%،  بنسبة نجاح عامة 67.66% ، من إجمالي المتقدمين  وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100% .

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي  2018/ 2019  (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.
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