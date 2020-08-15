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توك شو

زاهي حواس: الحضارة المصرية هي التي غذت العالم بالعلم.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:20 م
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
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نورهان رأفت
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إن هناك مجموعة من البشر يطلق عليهم أصدقاء الإله "ست" إله الشر عند الفراعنة، هم الذين يوقفون مسيرة أي نجاح، موضحا أنه تعرض للكثير من سهام شرهم، خلال مشواره في علم الآثار.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن رؤساءه في العمل كانوا في غاية الاحترام والحب، ولم يشعروا أبدا بالغيرة من ناحيته، وساعدوه في مشواره، على عكس أشخاص آخرين.

كما نفى "حواس"، إدعاءات البعض بأن الفراعنة كانوا عبرانيين، مؤكدا أن الفراعنة مصريين، وجميع الحفريات تؤكد ذلك، موضحا أن الهجوم يجب أن يكون بحقائق علمية، وليس كلاما عشوائيا دون دراسة.

وأضاف "حواس"، أن الحضارة المصرية هي التي غذت العالم بأكمله بالعلم، ولها سحر خاص في العالم، موضحا أنه من الضروري أن يكون المختصين فقط عن الآثار هم من يناقشون تلك المسائل، وليست أي تخصصات.
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