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محافظات

لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمنزل المنهار بشارع قصر النيل ..صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:24 م
عقار قصر النيل
عقار قصر النيل
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عبد العزيز جمال
قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمنزل رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كان محافظ القاهرة انتقل على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبد العزيز رئيس حى عابدين.

والعقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار.

ويوجد بالعقار شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الأرضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الانهيار.

وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين بموقع الانهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.

لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمنزل المنهار بشارع قصر النيل ..صور
لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمنزل المنهار بشارع قصر النيل ..صور
لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمنزل المنهار بشارع قصر النيل ..صور
لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمنزل المنهار بشارع قصر النيل ..صور
لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمنزل المنهار بشارع قصر النيل ..صور
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