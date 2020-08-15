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فن

دلال عبد العزيز تدعو للفنانة شويكار فى مثواها الأخير.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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سيد أحمد- محمد هاني - عمر خالد
شيع، منذ قليل، جثمان الفنانة شويكار إلى مقابر العائلة فى أكتوبر، وقامت الفنانة دلال عبد العزيز بالدعاء لها عقب دفنها.


جدير بالذكر أن الفنانة شويكار فارقت الحياة عن عمر ناهز 82 عاما، وكان عدد كبير من الجمهور يعتقد أن عمرها 85 عاما لأن هناك إحدى الصفحات الشهيرة بتقديم المعلومات قد أخطأت فى تاريخ ميلادها فقد ولدت شويكار عام 1938، وليس عام 1936 كما أشيع.


وتوفيت شويكار بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على أثرها إلى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار فى المرارة أدى إلى رحيلها.


وكانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل، حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.


وعلى الرغم من ذلك،  إلا أن شويكار لم تعلن اعتزالها، خاصة أنها أكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.
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