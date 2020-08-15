AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول عسكري لبناني: المساعدات الإغاثية المصرية تساهم في تخطي محنة انفجار بيروت

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:59 م
المساعدات الطبية
المساعدات الطبية المصرية إلى لبنان
Advertisements
ا ش ا
أكد ممثل قائد الجيش اللبناني العميد الركن إلياس يوسف، أن المساعدات الإغاثية المتعددة التي تقدمها مصر إلى لبنان، تشكل مساهمة كبيرة ومهمة في سبيل تخطي الشعب اللبناني لمحنته الراهنة الناجمة عن الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به العميد الركن إلياس يوسف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، لدى مشاركته ممثلا عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في استقبال طاقم الأطباء المصريين الذين سيساهمون في علاج الجرحى والمصابين جراء انفجار بيروت، وكذلك خلال عملية تسلم المساعدات الطبية والغذائية البالغ حجمها 28 طنا والتي وصلت اليوم على متن طائرتين عسكريتين ضمن الجسر الجوي الإغاثي المصري بين القاهرة وبيروت.

وقال العميد يوسف: "باسم قائد الجيش نشكر مصر، قيادة وحكومة وشعبا، على المساعدات الإغاثية التي تقدمها للبنان. هذه المساعدات التي تقدمها مصر من شأنها مساعدة الشعب اللبناني على تخطي تداعيات الانفجار التي طالت الشعب اللبناني برمته".

وثمّن ممثل قائد الجيش اللبناني، مواقف مصر التضامنية مع لبنان وشعبه، لاسيما في ظل الظرف الراهن الاستثنائي الذي يمر به لبنان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بإقامة جسرين، جوي وبحري، لنقل كميات هائلة من المساعدات الطبية والدوائية والجراحية والمواد الغذائية والإغاثية دعما للشعب اللبناني الشقيق، مساندة له في مواجهة كارثة انفجار الميناء البحري التي وقعت يوم 4 أغسطس الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14 طن مساعدات.. وصول الدفعة الثانية من الجسر الجوي المصري لـ مطار بيروت

السيسي يدعو المجتمع الدولي لبذل ما يستطيع لمساعدة لبنان على النهوض مجددا

انفجار مرفأ بيروت يحرق لبنان.. تصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن.. استقالات بالجملة من الحكومة والبرلمان.. مساعدات مؤتمر المانحين ومطالبات بإسقاط الطبقة السياسية

مسئول طبي لبناني: الجسر الجوي الإغاثي المصري يراعي احتياجات لبنان ومتطلباته

سفير مصر ببيروت: الجسر الجوي الإغاثي يحمل 200 طن من المساعدات للبنان

وزير الخارجية: مصر تحرص على دعم ومساندة لبنان لتجاوز تداعيات انفجار بيروت والأزمات

ترشيحاتنا

يقع فيه كثيرون.. علي جمعة يصحح خطأ عن لا حول ولا قوة إلا بالله

مواعيد مباريات السبت 15 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 قبل إعلان الحدود الدنيا.. 98.5% لـ الطب

شاهد.. تعليق مؤثر من ابن فؤاد المهندس على وفاة شويكار

صادر له قرارا تنكيس.. تفاصيل انهيار عقار قصر النيل .. شاهد

حماية المستهلك: معاقبة المدارس الممتنعة عن ترحيل مصاريف الأتوبيسات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد