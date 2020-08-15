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أخبار البلد

لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:43 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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نورهان خفاجي
تفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم السبت، في زيارة مفاجئة، مقر قرية البضائع بمطار القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للشحن الجوى وشركات الشحن الأخرى لمتابعة توصيات اللجنة العليا التى وجه بتشكيلها لحصر وفحص جميع الشحنات والحاويات وساحات التخزين لنقل المواد الخطرة بعيدًا عن محيط المطار والتواجد السكانى.


يأتي ذلك فى إطار الزيارات المفاجئة التى يقوم بها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، لمتابعة التوصيات والإجراءات الاحترازية العاجلة التى اتخذتها الوزارة.


بدأت الجولة بتفقد الوزير مخازن الحاويات وساحات التخزين، وكذا مخازن الشحنات الخطرة بقرية البضائع، واطمأن على سير العمل وتابع خطة تنفيذ التدابير الاحترازية التى اتخذتها اللجنة وما تم إعداده من بيانات ومعلومات أولية عن تصنيف البضائع من قبل سلطة الطيران المدنى، وكذا استعراض البيانات الشاملة والمعلومات الهامة عن أنواع المخازن وأساليب التأمين وإجراءات السلامة وفقًا لنوعية البضائع وتصنيفاتها وبخاصة الحاويات الخطرة القابلة للاشتعال.


كما اطلع وزير الطيران على الطرق والأساليب الآمنة لنقل تلك الشحنات بما يكفل تحقيق أعلى درجات سلامة الأفراد والحفاظ على حماية وأمن المنشآت الحيوية والتواجد السكانى.


وخلال الجولة، التقى الوزير بعدد من العاملين بقرية البضائع وشركة مصر الطيران للشحن الجوى، واستمع إلى آرائهم وتابع معهم سير العمل داخل القرية، كما وجه بتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية الدقيقة والصارمة التى يجب الالتزام بها حيال التعامل مع المواد الخطرة، وكذا الإفراج عنها فورًا أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة.


وطالب وزير الطيران، بمراجعة أعمال اللجنة بشكل دورى ودائم على مستوى جميع ساحات التخزين وقرية البضائع وجميع المخازن بالمطارات المصرية.


فى السياق ذاته، قام وزير الطيران المدني أيضا بتفقد مخازن البضائع وساحات التخزين لشركة القاهرة للشحن الجوى، إحدى الشركات المسئولة عن تقديم خدمات المناولة لشركات الطيران، حيث اطمأن على تطبيق المعايير الاحترازية العاجلة واتخاذ جميع إجراءات السلامة والوقاية لضمان جودة مناولة وتخزين السلع والشحنات، ووجه بضرورة التدقيق التام وتوفير جميع الوسائل الأمنية لضمان أقصى مستوى أمان فى تخزين ونقل البضائع.


ثم توجه إلى هنجر ٨٠٠٠ ومجمع المخازن الفنية ومجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية التابعين لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.


وتفقد الطيار محمد منار سير العمل داخل الهنجر والأداء والخدمات الفنية والتكنولوجية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة، وتابع أعمال الصيانة التي تتم لعدد من الطائرات داخل الهنجر، واطمأن على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، كما وجه بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات للعملاء.
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
لنقلها خارج الحيز السكاني.. وزير الطيران يتفقد أعمال لجنة حصر الشحنات الخطرة بمطار القاهرة.. فيديو
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