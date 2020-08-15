لو تعرضت لحادث.. تعرف على طرق علاج جروح الوجه

قال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أنه بخلاف عمليات شد الوجه والرقبة، هناك نوعية أخرى من عمليات تجميل الوجه لمعالجة آثار الحروق والحوادث التي تنتج رغمًا عن إرادة الشخص، حيث الإصابة ببعض الأمراض والعدوى الجلدية مثل حب الشباب، ومرض الجدري، وهو ما يترك ورائه آثار لندوب يصعب إخفائها بشكل تقليدي، بما يتطلب ضرورة التدخل التجميلي بعمليات تجميل جروح الوجه.





وأضاف "الشريف" أن عمليات تجميل جروح الوجه تتشابه مع عمليات تجميل الوجه بعد الحوادث في استخدام بعض الطرق التجميلية التي تقوم بالعلاج الفعال لمشكلة الوجه والتي تختلف من حالة لأخرى، حيث تتفاوت جروح الوجه ما بين الجروح السطحية، والجروح العميقة، وفي كلتا الحالتين سيتم تحديد الشكل التجميلي المناسب إما بإجراء عملية جراحية، أو علاج جروح الوجه بالليزر وهو الشكل التجميلي الأكثر استخدامًا في هذه الحالات.



