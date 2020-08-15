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مرأة

لو تعرضت لحادث.. تعرف على طرق علاج جروح الوجه

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أنه بخلاف عمليات شد الوجه والرقبة، هناك نوعية أخرى من عمليات تجميل الوجه لمعالجة آثار الحروق والحوادث التي تنتج رغمًا عن إرادة الشخص، حيث الإصابة ببعض الأمراض والعدوى الجلدية مثل حب الشباب، ومرض الجدري، وهو ما يترك ورائه آثار لندوب يصعب إخفائها بشكل تقليدي، بما يتطلب ضرورة التدخل التجميلي بعمليات تجميل جروح الوجه.

وأضاف "الشريف" أن عمليات تجميل جروح الوجه تتشابه مع عمليات تجميل الوجه بعد الحوادث في استخدام بعض الطرق التجميلية التي تقوم بالعلاج الفعال لمشكلة الوجه والتي تختلف من حالة لأخرى، حيث تتفاوت جروح الوجه ما بين الجروح السطحية، والجروح العميقة، وفي كلتا الحالتين سيتم تحديد الشكل التجميلي المناسب إما بإجراء عملية جراحية، أو علاج جروح الوجه بالليزر وهو الشكل التجميلي الأكثر استخدامًا في هذه الحالات.

وأوضح أستاذ جراحات التجميل والإصلاح أن تجميل جروح الوجه بالليزر يعد بمثابة علاج شامل لكافة مشاكل الوجه المختلفة سواء كانت ندوب حب الشباب، أو ندوب لجروح قديمة، أو ندوب ناتجة عن الحوادث، ومن ثم التمتع ببشرة خالية من العيوب، وهو ما يتم على مدار عدة جلسات مع ضرورة وجود فاصل زمني بين كل جلسة وأخرى، ولكن في العموم جلسة تجميل جروح الوجه بالليزر لا تستغرق سوى نصف ساعة تقريبا، حيث يتم تحفيز إفراز الكولاجين وتقشير المنطقة المصابة للتخلص من الجلد القديم.
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