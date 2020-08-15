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مرأة

دون آثار جانبية.. كل ما لاتعرفه عن تفتيت دهون الجسم بالبلازما

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أوضح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام أن تقنية الجي بلازما يتم استخدامها في عملية شفط الدهون ليسهل الإجراء بها دون آثار جانبية خطيرة، ولتحقيق نتائج شديدة الفعالية، حيث غاز الهيليوم الذي يمر في أنابيب رفيعة للغاية يتم تعرضها في جهاز الجي بلازما إلى الأشعة تحت الحمراء مع الكهرباء لتتحول إلى البلازما.

وأكد أن إجراء شفط الدهون بالجي بلازما آمن تماما لا يسبب حروق، حيث يتم إدخال هذه التقنية من خلال شق جراحي صغير للغاية حتى تقوم بتفتيت الدهون المتراكمة، عن طريق تسليط طاقة البلازما مرتفعة الحرارة 45 درجة فقط حتى لا تسبب حروق وهو ما يؤدي إلى انكماش شديد في أنسجة الدهون ليسهل إذابتها، وهي الفكرة الحديثة التي تم اختراعها منذ 7 سنوات فقط.

وأشار الدكتور محمد عماد إلى إمكانية إجراء شد الجلد بالجي بلازما ولكن في حالات الدرجة الأولى والثانية من ترهلات الجلد ، وهو ما يجنب المريض اللجوء للتدخل الجراحي، ويتم بشكل آمن تماما خصوصا مع مناطق الترهل أسفل الرقبة، وترهل البطن، وترهل الذراعين، حيث تستجيب هذه المناطق لأسلوب الشد باستخدام الجي بلازما، وهو ما يطلق عليه الشد الأيوني للجلد لأنه يقوم بتحويل غاز الهيليوم إلى أيونات أو طاقة عنيفة جدا تقوم بدورها التجميلي المنوط به.
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