دون آثار جانبية.. كل ما لاتعرفه عن تفتيت دهون الجسم بالبلازما

أوضح الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام أن تقنية الجي بلازما يتم استخدامها في عملية شفط الدهون ليسهل الإجراء بها دون آثار جانبية خطيرة، ولتحقيق نتائج شديدة الفعالية، حيث غاز الهيليوم الذي يمر في أنابيب رفيعة للغاية يتم تعرضها في جهاز الجي بلازما إلى الأشعة تحت الحمراء مع الكهرباء لتتحول إلى البلازما.





وأكد أن إجراء شفط الدهون بالجي بلازما آمن تماما لا يسبب حروق، حيث يتم إدخال هذه التقنية من خلال شق جراحي صغير للغاية حتى تقوم بتفتيت الدهون المتراكمة، عن طريق تسليط طاقة البلازما مرتفعة الحرارة 45 درجة فقط حتى لا تسبب حروق وهو ما يؤدي إلى انكماش شديد في أنسجة الدهون ليسهل إذابتها، وهي الفكرة الحديثة التي تم اختراعها منذ 7 سنوات فقط.



