هل تتواصل مفاجآت دوري الأبطال.. سجل مقلق لـ مانشستر سيتي أمام ليون

يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ليون الفرنسي، اليوم، السبت، على ملعب خوسيه الفالادي، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة مانشستر سيتي وليون والقنوات الناقلة:





وتقام مباراة مانشستر سيتي وليون في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي bein sport 1 و bein sport 4k.





مانشستر سيتي ضد ليون:





ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، ةقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم لقب دوري الأبطال.





في المقابل يسعى ليون في مواصلة مفاجآته بالبطولة بانتزاع الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى نصف النهائي.





وحقق ليون مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ 16، حيث تمكن من إقصاء يوفنتوس، بعد التعادل معه بنتيجة 2 - 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، مع الاستفادة من ميزة تسجيل هدف خارج الديار.





يذكر أن الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليون سيواجه فريق بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي.





سجل مقلق لــ مانشستر سيتي أمام ليون:





وألتقى مانشستر سيتي مع ليون في مواجهتين سابقتين بـ دوري أبطال أوروبا، خسر في لقاء بنتيجة 2 - 1، بينما تعادل في آخر 2 - 2، ولم يذق طعم الفوز على الفريق الفرنسي.







