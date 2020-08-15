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أخبار العالم

مصر والسودان تتفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:54 م
اجتماع مصري سوداني
اجتماع مصري سوداني
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قسم الخارجي
قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك،في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مع نظيره المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن العلاقات بين السودان ومصر تشهد دفعة جديدة، فيما أكد مدبولي حرص مصر على دعم استقرار وأمن السودان.

وجاء في بيان مصري سوداني عقب الاجتماع بمقر مجلس الوزراء السوداني، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، كما أكدت القاهرة التزامها بدعم المرحلة الانتقالية في السودان.

وأكد البيان  ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة، والالتزام بالمفاوضات كسبيل لحل أزمة سد النهضة,

وعقد بمجلس الوزراء السوداني جلسة مباحثات رسمية بين الجانب السودانى برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى والوفد المرافق له.

ووصل رئيس الوزراء المصرى على رأس وفد وزارى كبير الخرطوم ظهر اليوم، يضم كلا من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. مهندس محمد شاكر المراقبي، وزير الموارد المائية والري د. محمد عبدالعاطي، وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد،  وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع.
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