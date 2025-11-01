الثقافة الفلسطينية عن المتحف الكبير: مصر أم الدنيا

هنأ إبراهيم علوان مدير التراث بوزارة الثقافة الفلسطينية، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والقيادة المصرية على افتتاح المتحف المصري الكبير.

العمق التاريخي والإنساني

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، في تغطية خاصة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "زرت المتحف قبل عدة أشهر، واطلعت بشكل مباشر على هذا الإنجاز الضخم الذي لم أره في الدول الأوروبية والأسيوية التي زرته مثله في العمق التاريخي والإنساني".

الجمال الحديث والتاريخ

وتابع أنّ هذا الإنجاز يمزج ما بين الجمال الحديث والتاريخ، مشيرًا، إلى أن هذا الحدث الضخم قائم على رؤية معمارية وثقافية متكاملة ويحمل رسالة قوية لجميع دول العالم، بأن الإنسان العربي قادر على أن يكون مبدعا بطريقة حديثة وجميلة.

وأردف أن المتحف رسالة لدول العالم بأن منطقتنا والعرب قادرون على الإبداع والعطاء في ظل التحديات والمشكلات المحيطة بالعالم العربي.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يمكنه الإسهام في التعاون الثقافي بين مصر وفلسطين في مجالات حفظ التراث والتوثيق الرقمي والترميم، موضحًا: "مصر أم الدنيا ونسعى إلى تعزيز التعاون بيننا ودائما هناك حراك ثقافي بين مصر وفلسطين".

وأكمل: "فلسطين أيضا أم الديانات والتراث والثقافة، ومن ثم، فإننا نحاول عمل تشبيك مع مصر فيما يخص حفظ التراث والترميم والتوثيق الرقمي والمعارض".