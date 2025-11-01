جمعية رجال الأعمال المصريين: المتحف الكبير إنجاز معماري وهندسي هدية للعالم

قال الدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تهدى للعالم أعظم إنجاز معماري وهندسي يليق بالحضارة المصرية حيث يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير، أضخم معلم ثقافي ومشروع سياحي وآثري عالمي يعكس مكانة مصر ودورها الرائد في حفظ التراث.

واكد «سويدة»، أن الموقع المتميز والتصميم المعماري والهندسي للمتحف المصري الكبير، يمثل نقطة تحول في استراتيجية مصر الثقافية والاقتصادية العالمية، دليلاً على عبقرية المصري في إعادة إحياء أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية في إطار معاصر يجمع بين الأصالة والحداثة.

وقالت: يشهد العالم حدث استثنائي وإنجاز جديد لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولكل المصريين بافتتاح ابواب المعلم الثقافي الضخم لأكبر متاحف العالم ، هنا علي أرض مصر، بمشاركة 79 وفدا دوليا بينهم 39 برئاسة ملوك ورؤساء دول وحكومات.

وأكدت أن التوافد الدولي المكثف الذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين يعكس مدي الأهمية التاريخية والسياحية والاقتصادية لهذا المعلم الثقافي والتراثي في العالم كما يمثل بوابة جديدة لأحد اعمدة روافد الاقتصاد المصري وهو قطاع السياحة والآثار حيث تعرض لأول مرة كنوز توت عنخ آمون كاملة في صرح عملاق يطل على الأهرامات.

ويمتد المتحف على مساحة تبلغ نحو 490 ألف متر مربع، ليصبح الأكبر من نوعه في العالم، كما يضم “الدرج العظيم” الذي تصطف على جانبيه تماثيل شامخة لملوك مصر، بارتفاع يصل إلى 6 طوابق، في مشهد مهيب يجسد فخامة التصميم وضخامة البناء.

ويضم المتحف المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد، وتضم أكثر من ٥٠٠٠ قطعة من كنوز الملك، إلى جانب آلاف القطع الأثرية التي تروي تاريخ مصر عبر العصور، كما يمثل مدينة متكاملة للثقافة والمعرفة، تضم مركزًا عالميًا لترميم الآثار، وقاعات عرض حديثة، ومتحفًا للأطفال، بالإضافة إلى مناطق خدمية وترفيهية متنوعة توفر للزائر تجربة استثنائية.