AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بثور القدم .. أسبابها وطرق علاجها

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:16 م
بثور القدم
بثور القدم
Advertisements
اسماء محمد
بثور القدم من المشكلات الصحية التى تسبب ألماً قويًا فى القدم وهى تبدو مثل الحبوب المنتفخة تظهر فى الجزء السفلى من القدم.

وتسبب بثور القدم فى بعض الاحيان ألماً قويًا خاصة عندما تكن كثيرة فى القدم أو يكن حجمها كبير مما يقيد حركة الانسان ويجعله غير قادر على التنقل والسير كثيراً.


عرض موقع " بولد سكاى" تظهر بثور القدم فى انحاء مختلفة أبرزها الاصابع نتيجة الضغط أو الحر .

 وتحدث بثور القدم بسبب ارتداء حذاء غير مناسبة لحجم أو شكل القدم خاصة عندما يكون ضيّقاً يزداد احتكاكه بأصابع القدم. 

وإليكم بعض العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في التخلص من البثور على القدمين، وهى: الصبار، والفازلين العادي، خل حمض التفاح، أكياس الشاي ،معجون الأسنان، زيت شجرة الشاي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكونات من مطبخك تخلصى من ألم الفتق وأعراضه المزعجة

5 أعراض لـ دوالي الساقين.. و8 طرق لعلاجها بدون جراحة.. وصفة سريعة تخلصك منها

أغربها زيت شجرة الشاي.. طرق طبيعية فعالة للتخلص من الكحة

النقرس فى عيد الأضحى

في لمح البصر.. تخلصي من البثور وحب الشباب بدون ليزر

7 طرق للتخلص من حب الشباب على الظهر للأبد

ترشيحاتنا

التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة مصر المقاصة بالدوري

تطور جديد في الإصابة بكورونا.. الفيروس ينتقل عبر الأغذية المجمدة

بيان مصري سوداني مشترك: عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

فضيحة| قناة إسرائيلية تخطئ في اسم ملك البحرين.. ومستشاره: التطبيع مع إسرائيل سيتم قبل نهاية 2020

تنسيق المرحلة الأولى 2020 .. شروط القبول بأقسام آداب حلوان و الأعداد المقرر قبولها

عز العرب: زيارة مدبولي إلى السودان تحمل رسالة مهمة إلى أثيوبيا.. فيديو

AdvertisementS

الموت يفجع الفنان خالد النبوي

97.60 العلمي علوم.. 94.4% الرياضة.. و79.9 للادبي .. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالتنسيق

بعد وداع رفيق دربه.. علاقة فرقة رضا الاستعراضية بانهيار عقار قصر النيل

دار الإفتاء: العين حق فحصنوا أولادكم و بيوتكم وأنفسكم بـ 8 كلمات

كندا تمنح الإقامة الدائمة لكل طالب لجوء قدم الرعاية لمرضى كورونا

بيان مصري سوداني مشترك: عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

بعد تخرج ابنة سناء شافع في الجامعة الأمريكية.. ندى بسيوني: تعبي مارحش في الأرض

انتحار فتاة من الدور العاشر بعد ساعات من حفل زفافها .. تفاصيل

بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي| تعليق ناري جديد من نبيل الحلفاوي

شاهد.. رسائل نارية لـ شريف إكرامي في أزمة رمضان صبحي والأهلي

بسبب خرقه الحظر الإعلامي.. توقيع عقوبة مالية كبيرة على شريف إكرامي

المتهم بقتل سودانية العجوزة: مارسنا الرذيلة مرتين بـ20 جنيها.. صفعتني علي وجهي فخنقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم