بثور القدم .. أسبابها وطرق علاجها

بثور القدم من المشكلات الصحية التى تسبب ألماً قويًا فى القدم وهى تبدو مثل الحبوب المنتفخة تظهر فى الجزء السفلى من القدم.





وتسبب بثور القدم فى بعض الاحيان ألماً قويًا خاصة عندما تكن كثيرة فى القدم أو يكن حجمها كبير مما يقيد حركة الانسان ويجعله غير قادر على التنقل والسير كثيراً.









عرض موقع " بولد سكاى" تظهر بثور القدم فى انحاء مختلفة أبرزها الاصابع نتيجة الضغط أو الحر .





وتحدث بثور القدم بسبب ارتداء حذاء غير مناسبة لحجم أو شكل القدم خاصة عندما يكون ضيّقاً يزداد احتكاكه بأصابع القدم.





وإليكم بعض العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في التخلص من البثور على القدمين، وهى: الصبار، والفازلين العادي، خل حمض التفاح، أكياس الشاي ،معجون الأسنان، زيت شجرة الشاي.







