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مرأة

انتبه قبل فوات الأوان.. أعراض جلطة القدم والساق

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن تجلط الأوردة العميقة في الساق من الحالات المرضية التي تحدث بسبب تكون كتلة من الدم داخل الأوردة العميقة في الساقين، وقد تصيب أيضا أماكن أخرى من الجسم ولكنها أكثر شيوعًا في الفخذين والساقين والقدمين، حيث تتكون الجلطات نتيجة إعاقة الدم من التدفق بسلاسة في الاتجاهين ويمكن أن يحدث ذلك بسبب إصابة، أو بعد إجراء عملية جراحية، أو بسبب أدوية معينة أو حتى لقلة الحركة.

وأضاف "الدالي" أن أعراض الجلطة في القدم أو الساق تظهر نتيجة عدم قدرة الدم على الوصول للقلب، حيث تتمثل أبرز الأعراض المبكرة في الشعور بالألم والتورم في الساق، والإحساس بدفء أو سخونة في الساق، مع ظهور أحمرار على الجلد، وتشنجات في الساق، وظهور لون أزرق أو أبيض في جلد الساق، فضلا عن بروز الأوردة وانتفاخها لدرجة يمكن رؤيتها بوضوح.


وعن الطرق العلاجية لتجلط الأوردة العميقة في الساق، أوضح أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرية، أنه يتم استخدام القسطرة في عملية بسيطة لتركيب فلتر يسمى مرشح الوريد الأجوف، وتعمل هذه الأداة على منع تحرك الجلطة ووصولها للرئة، حيث يتم تركيب هذا الفلتر في أكبر وريد في الجسم من خلال الفخذ أو الرقبة ويعمل على التقاط الجلطات المتحركة قبل وصولها للرئة، وهو الشكل العلاجي الذي يتم للحالات التي لم تفلح معها الأدوية.
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