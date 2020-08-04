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مرأة

تخلص من الوجع.. تمارين لفك تشنجات وتصلب عضلات القدم "فيديو"

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:01 م
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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آلاء حسن
تعتبر التشنجات العضلية من أكثر التشنجات شيوعًا ختصة تشنجات الرجل فيحدث تقلصات لا إرادية لعضلة الرجل، ما تسبب وجع بشكل كبير.

وقدمت كابتن ياسمين بسطاوي، بعض التمارين الرياضية للتخلص من تقلص وتشنحات الرجل عن طريق تمارين الاطالة ولفك عضلات الرجل والتخلص من الألم.

ونصحت ياسمين بسطاوي، بضرورة التسخين قبل بدء التمارين الرياضية عن طريق بعض العدات من 10 إلى 15 حتى تتمكن من البدء في تمارين الرجل.

وأشارت إلى ضرورة شرب المياة الكافي لصحة الجسم واتباع نظام غذاء صحي، بالاضافة إلى متابعة ساعات النوم الصحية من 6 إلى 8 ساعات.

ولمزيد من المعلومات تابع فيديو يوضع تمارين تخلصك من تشنجات وتصلب الرجل : 
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