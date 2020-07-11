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توك شو

للتخلص من الدهون.. تمارين رياضية للإطالة من الثبات.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 08:37 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين للإطالة من الثبات، والتي يمكن ممارستها مع أفراد الأسرة في المنزل.


وقال حسام أبو هاشم، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية فرح سعيد اليوم، السبت، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، إنه يمكن أداء التمارين فى أى مكان مناسب المساحة فى المنزل حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم لكسر الملل.


وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها، لكسر الملل والروتين اليومى، واستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


وأضاف خبير اللياقة البدنية أن التمارين تقوي عضلات البطن، وتساعد في التخلص من الدهون وتنشط الدورة الدموية.


وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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