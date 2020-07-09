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توك شو

باستخدام كرسي المطبخ.. تمارين رياضية لتقوية عضلة القدم.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:57 ص
تمارين
تمارين
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آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة باستخدام كرسي المطبخ، تساعد على تقوية عضلة القدم.


وقال حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.


وأضاف أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.


وأوضح حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.


وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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