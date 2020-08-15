غدا.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظة الأحد عبر الفضائيات ويهنئ الأقباط بعيد العذراء

يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية غدًا عظة الأحد على الفضائيات المصرية، حيث يقدم خلالها التهنئة بعيد العذراء ويتحدث عن الاستعداد للسنة القبطية الجديدة.





ويلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي).





ويهنئ قداسته خلال كلمته أبناء الكنيسة بعيد السيدة العذراء، والذي يحل يوم السبت المقبل، كما يتحدث عن الاستعداد الروحي للسنة القبطية الجديدة والتي تبدأ في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.





كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القناة ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي ، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.



