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حوادث

الميراث القاتل .. عامل ينهي حياة خاله لرفضه منحه إرث والدته بسوهاج

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:02 م
جثة
جثة
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خالد رياض
لم يكن يدرى أهالي قرية الشيخ شبل بمركز المراغة في سوهاج، أن تصل الخلافات بين أحمد العامل وابن شقيقته "مصطفى" لتلك الدرجة. 

ورغم الخلافات والمشاحنات التي ما كانت تثار من فترة لأخرى بين العامل وابن شقيقته بالقرية يعلو فيه الصوت احيانا ليتدخل الجيران وتنتهي المشاجرة بينهما بصورة سلمية. 

وحلت لعنة الميراث على الأسرة ونفخ الشيطان سمومه، حيث بدا العامل بمطالبة خاله بالميراث ورفض الخال أن يتنازل عن الأرض رافضا تطبيق شرع الله.

واحتدم الخلاف بين العامل وعلا الصوت بينهما، وشعر العامل ان ميراث والدته فى مهب الريح وان خاله يضمر له شيئا ما، هكذا راوده تفكيره بعد ان وسوس الشيطان فى رأسه وسول له قتل خاله. 

 واحتدم النقاش بين العامل وخاله على غير العادة حيث تطورت الى مشاجرة قام فيها العامل بطعن خاله عدة طعنات ليلفظ أنفاسه الاخيرة  قبل وصوله المستشفى فيما بدأت علي الجاني علامات الندم، بعد أن ارتكب جريمته. 

 كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة بالواقعة بالانتقال والفحص، تبين من تحريات المقدم محمد طه، مفتش مباحث مركز المراغة نشوب مشاجرة بين  “أحمد. ا” 57 عامًا مصاب بطعنات متفرقة بالجسد “جثة هامدة”، ونجله “محمد” 27 عامًا عامل و(طرف ثان) ابن شقيقته “مصطفى. م” مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات بالرأس نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، ونقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى.
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