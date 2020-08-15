AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي يبحث إقامة بطولة كبري تجمع الاتحادات الشبابية والرياضية

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برؤساء الإتحادات الرياضية النوعية وذلك لإستعراض إنجازاتهم خلال المرحلة الماضية، وخططهم المستقبلية، بالإضافة لبحث تنظيم بطولة كبري تجمع كافة الإتحادات الرياضية والشبابية.

وناقش وزير الشباب والرياضة خطة الاتحادات في الفترة المقبلة، والتأكيد على التواصل مع جميع فئات الشعب المصري من خلال البرامج والأنشطة التي تبث أون لاين من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب.

وأشاد بدور إتحاد الإتحادات النوعية في الربط والتنسيق بين كافة الإتحادات  النوعية، ومتابعة أعمالها وإنجازاتها، وتطوير الانشطة التي تقدمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء أيضا دراسة التحول الرقمي في مجال الرياضة داخل المؤسسات الشبابية والرياضية من خلال تصميم قواعد بيانات للاعبين والأعضاء، وكذلك من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة الي تنظيم معرض لمشاريع التخرج لطلبة الجامعات داخل احدي المنشآت التابعة للوزارة، والتي تهتم بريادة الأعمال في مجال الرياضة.

يشار إلى أن الاجتماع عقد مساء اليوم، في المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات، بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير،  ومحيي بدير المدير التنفيذى لإتحاد الأتحادات الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للإتحادات النوعية واللجان الرياضية.

كما حضره رؤساء اتحادات كل من “الرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني، إتحاد الشركات برئاسة حسني غندر، الإتحاد الرياضي للجامعات بحضور النائب الاول الدكتور صبحي حسانين، والألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبدالقادر، الملاحة الرياضية برئاسة العميد مؤنس أبو عوف، ، الإتحاد الرياضي المدرسي الدكتوره إيمان حسن نائب رئيس الإتحاد، الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وممثلي اتحاد شباب العمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف صبحي يبحث ترتيبات انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

وزير الشباب والرياضة يشارك في اجتماع وزراء الشباب الأفارقة عبر الفيديو كونفرانس

وزير الرياضة يعلن التشكيل الجديد لاتحاد الألعاب الإلكترونية

تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء .. فتح الهيئات الشبابية والرياضية للأعضاء أول يوليو

وزير الرياضة يجتمع مع لجنة مركز شباب الجزيرة لبحث إجراءات عودة النشاط

وزير الرياضة: نتابع إجراءات الأندية ومراكز الشباب لاستقبال الأعضاء غدا

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى العادى؟ .. 11 فائدة

بعد طلب العفيجي الانتقال لبيراميدز.. نادر شوقي يعلن فسخ وكالة رمضان صبحي

اتجاه للخصم وعقوبة مضاعفة.. تفاصيل أزمة شريف إكرامي مع الأهلي

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية

أول صفقة تجارية بعد اتفاق مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.. تفاصيل

رسميا.. نادر شوقي يعلن إنهاء عقد الوكالة بينه ورمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة.. تعرف على طرق انتشار فيروس كورونا في الجسم

خوف وقلق وحزن وحسرة.. مشاهد الموت والحياة أمام عقار قصر النيل المنهار.. صور

أبيض أوف شولدر.. زوجة يوسف الشريف تتألق من أمام البحر