أشرف صبحي يبحث إقامة بطولة كبري تجمع الاتحادات الشبابية والرياضية

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برؤساء الإتحادات الرياضية النوعية وذلك لإستعراض إنجازاتهم خلال المرحلة الماضية، وخططهم المستقبلية، بالإضافة لبحث تنظيم بطولة كبري تجمع كافة الإتحادات الرياضية والشبابية.





وناقش وزير الشباب والرياضة خطة الاتحادات في الفترة المقبلة، والتأكيد على التواصل مع جميع فئات الشعب المصري من خلال البرامج والأنشطة التي تبث أون لاين من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب.





وأشاد بدور إتحاد الإتحادات النوعية في الربط والتنسيق بين كافة الإتحادات النوعية، ومتابعة أعمالها وإنجازاتها، وتطوير الانشطة التي تقدمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.





وتناول اللقاء أيضا دراسة التحول الرقمي في مجال الرياضة داخل المؤسسات الشبابية والرياضية من خلال تصميم قواعد بيانات للاعبين والأعضاء، وكذلك من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة الي تنظيم معرض لمشاريع التخرج لطلبة الجامعات داخل احدي المنشآت التابعة للوزارة، والتي تهتم بريادة الأعمال في مجال الرياضة.



