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حوادث

أوهمت سيدتين بفك سحر.. ضبط دجالة استولت على كيلو ذهب بسوهاج

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:23 م
ذهب
ذهب
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خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض علي سيدة وعامل يساعدها، بعد سرقتهما كيلو ذهب من سيدتين بدائرة مركز البلينا بعد أن ادعت قدرتها علي فك السحر. 

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مامور مركز شرطة البلينا يفيد ورود بلاغ من سيدتين بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من منزلهما بقرية عرابة أبيدوس. 

وتبين ان وراء ارتكاب الجريمة “بثينة. ب” 35 عامًا ربة منزل وتقيم بمحافظة المنيا ولها محل إقامة اخر بمركز فرشوط بمحافظة قنا، “عمرو. ا” 60 عامًا عامل ويقيم بناحية قرية الشيخ مرزوق مركز البلينا. 

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليهما كانتا تسيران في الشارع وتقابلتا مع المتهمة حيث ادعت قدرتها على فك السحر والأعمال السفلية، واوهمت السيدتين أنه يوجد سحر في منزليهما.


وتمكنت المتهمة ومساعدها من سرقة المشغولات الذهبية من المنزل، وتم ضبط المتهمين واستعادة المشغولات الذهبية، التي قُدر وزنها بكيلو جرام ذهب. 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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