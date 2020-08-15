الديهي: مصر تنطلق نحو أفريقيا بعد ما كادت تخسر كل دول القرن الأفريقي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية كانت تربطها بالقارة الإفريقية "شعرة"، وقطعت بعد أحداث يوليو عام 2013.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن الدولة تكلست على مدار 30 سنة الماضية، وبدأت تنطلق من جديد، بعدما كادت تخسر القاهرة كل دول القرن الإفريقي.





وعن عودة مصر للتواجد إفريقيًا، قال إنها "مسألة لم يتوقعها البعض بعد ما صدأت الأبواب والقلوب"، وجاء ذلك بعدما حظيت القارة السمراء بنصيب الأسد من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأكد، "مصر الأفريقية هي الباقية وهي البوابة السلمية، وكان من الخطأ الاستراتيجي إغلاق النوافذ الإفريقية وإهمال دول المنطقة الفترة الماضية".