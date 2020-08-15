دوري الأبطال .. ليون يهز شباك مانشستر سيتي بالهدف الأول

تقدم فريق ليون الفرنسي بهدف دون رد, على مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال اللقاء المقام على ملعب خوسيه الفالادي، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





الهدف الأول لصالح فريق أولمبيك ليون جاء عن طريق ماكسويل كورنيه، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.





وكان مانشستر سيتي قد تأهل على حساب ريال مدريد، في حين أن ليون تأهل بفوزه على يوفنتوس.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع بايرن ميونخ، الذي تأهل بعد إهانة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين.



