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رياضة

دوري الأبطال .. ليون يهز شباك مانشستر سيتي بالهدف الأول

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق ليون الفرنسي بهدف دون رد, على مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال اللقاء المقام على ملعب خوسيه الفالادي، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الهدف الأول لصالح فريق أولمبيك ليون جاء عن طريق ماكسويل كورنيه، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل على حساب ريال مدريد، في حين أن ليون تأهل بفوزه على يوفنتوس.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع بايرن ميونخ، الذي تأهل بعد إهانة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم لقب دوري الأبطال.

في المقابل يسعى ليون في مواصلة مفاجآته بالبطولة بانتزاع الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى نصف النهائي.

وحقق ليون مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ 16، حيث تمكن من إقصاء يوفنتوس، بعد التعادل معه بنتيجة 2 - 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، مع الاستفادة من ميزة تسجيل هدف خارج الديار.
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