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رياضة

75 دقيقة.. الزمالك يعجز عن التهديف والمقاصة يستمر في التكتل الدفاعي

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:43 م
الزمالك ومصر للمقاصة
الزمالك ومصر للمقاصة
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عمرو ابوبكر
انتهت احداث 75  دقيقة من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بدون أهداف، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول.. 
هدّد الزمالك مرمى مصر للمقاصة في الثواني الأولى من المباراة عن طريق اشرف بن شرقي الذي وقع في مصيدة التسلل.

ومرر فرجاني ساسي كرة إلى زيزو داخل منطقة الجزاء، الذي مرر كرة رائعة في قدم بن شرقي الذي سددها ولكن تصدى لها حارس مصر للمقاصة في الثانية 27 من عمر المباراة.

واحتسب حكم المباراة الكرة تسلل ومرت الكرة بسلام على مصر المقاصة.

احتسب ابراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة ركلة جزاء لصالح الفريق الفيومي في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.

راوغ محمد ابراهيم لاعب المقاصة دفاع الزمالك وسقط داخل منطقة الجزاء، وأطلق نور الدين صافرة باحتساب ركلة جزاء دون أن يطالب أحد بخطأ. 

ثم اعترض لاعبو الزمالك، وقرر استخدام خاصية الفار الذي كشف عن عدم احتساب ركلة جزاء. 

وأشهر نور الدين بطاقة صفراء في وجه محمد ابراهيم واحتسبها خطأ لصالح الزمالك.

ألغى إبراهيم نور الدين هدفين لصالح الزمالك بداعي التسلل على لاعبي الأبيض. 

واحتسب ابراهيم نور الدين حكم المباراة، في الكرة الأولى تسلل على محمود علاء الذي سجل هدفاً من رأسية رائعة في الدقيقة 8 من عمر المباراة. 

وفي الكرة الثانية انفرد مصطفى محمد لاعب الزمالك بمحمد حمدي حارس مرمى مصر للمقاصة، وسجل هدفا ببراعة، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

تعرض محمد حسن لاعب خط وسط نادي الزمالك للاصابة، بدون تدخل من أحد. 

وحل محمد اوناجم بديلاََ لحسن في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد خروج حسن اضطرارياََ.

ولم يهدأ لاعبي الفريقين طوال الـ30 دقيقة الأولى من عمر المباراة، ولكن لم تسفر أي هجمة من الفريقين عن هدف تقدم. 

وتوقفت المباراة في الدقيقة 31 بسبب التقاط الأنفاس للاعبين، كما اعتدنا في الملاعب المصرية منذ أفشي فيروس كورونا.


وأنقذ محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، مرماه من هدف مؤكد لمصر المقاصة.

وتوغل محمد ابراهيم لاعب مصر للمقاصة بين دفاعات الزمالك، ومرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء تصل للتوني الذي سددها قوية في مرمى ابو جبل الذي كان لها بالمرصاد.

الشوط الثاني.. 
انطلاقة جيدة من الزمالك في بداية شوط المباراة الثاني، وهجمة منظمة تصل لمصطفى محمد الذي سددها برد فعل سريع من داخل منطقة الجزاء ولكن خرجت بجوار المرمى. 

وانتفض مصر للمقاصة و واستحوذ على الكرة لمدة خمس دقائق كاملة في منتصف ملعب الزمالك، وانتقلت الكرة بين أقدام لاعبي الفريق الفيومي حتى وصلوا لمنطقة جزاء الزمالك أكثر من مرة. 

ثم اقتنص الزمالة الكرة في الدقيقة 55، ووصل الى مرمى المقاصة من نقلتين عن طريق ساسي وزيزو الذي مرر الكرة لأوناجم الذي سقط داخل منطقة الجزاء ولكن لم يلتفت له ابراهيم نور الدين حكم المباراة. 

وحاول الزمالك الوصول لمرمى مصر للمقاصة أكثر من مرة عن طريق التوغل والتمريرات المميزة من زيزو وفرجاني ساسي، ولكن دون جدوى. 

واكتفى مصر للمقاصة بالدفاع، وإجراء تبديل وحيد بخروج خالد اوتشو، وحل محمد دسوقي بدلاََ منه في الدقيقة 74.

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