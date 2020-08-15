AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

6 شهور سجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. التنمر يعرضك لهذه العقوبات| تفاصيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:29 م
عقوبات التنمر
عقوبات التنمر
Advertisements
حسن رضوان
ظاهرة التنمر فى الشارع المصرى تثير جدل واستياء الكثيرين، لاسيما بعد تكرار حالاتها وتعددت صورها، مما استدعت الحكومة للتدخل بصورة سريعة ومباشرة الحد من تفشي هذه الظاهرة السلبية، وادخال بعض التعديلات على احكام قانون العقوبات، وعلى الفور ارسلتها للبرلمان الذى قام بدوره وادخل بعد الملاحظات التشريعية على المشروع بقانون لردع المتنمرين.

ويُعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بإستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي أو بأي فعل؛ وكان ذلك بقصد الإساءة إليه أو تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.


ويستعرض "صدى البلد"، أبرز العقوبات التى جاءت فى مشروع القانون التنمر ووافقت عليها اللجنة فيما يلى :



ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.


وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى."


ويستعد مجلس النواب لمناقشة 13 مشروع قانون وعلى رأسها تعديلات على احكام قانون العقوبات الخاصة بالتنمر غد الأحد، للموافقة عليه بعد أن قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالموافقة عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه .. كيف واجهت الحكومة ظاهرة التنمر

برلماني يتحفظ على"مادة" التنمر.. ويؤكد: من الصعب مناقشتها ووضع عقوبات جديدة

6 أشهر حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. برلمانية تطالب بسرعة إقرار عقوبات التنمر الجديدة

تعريف شامل.. تعليق القومي لحقوق الإنسان على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات حول التنمر

الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه .. مجلس النواب يواجه التنمر بعقوبات قاسية

تشريعية النواب توافق على مشروع تعديل قانون العقوبات لمكافحة التنمر

ترشيحاتنا

إثيوبيا.. تفاصيل انقلاب آبي أحمد على وزير الدفاع

بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي| تعليق ناري جديد من نبيل الحلفاوي

«ثعلب المخابرات».. لماذا اختص جهاز أمني بارز بنعي سمير الإسكندراني؟

رئيس قطاع التعليم: 7 كليات جديدة أضيفت للتنسيق هذا العام .. فيديو

إعدام طبيب يمني بعد صلبه على مبنى حكومي.. والسبب زوجته

حروب جيل رابع.. ناجي شهود: مخطط لتقسيم مصر إلى 5 دول .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

أسعار أشهر 5 سيارات ألماني مستعملة في السوق المصرية.. صور

للوقاية من كورونا.. خطوات ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة