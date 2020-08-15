أثناء إنقاذ ابنته.. غرق أب في شاطئ الموت بالإسكندرية

تمكن عدد من رواد شاطئ النخيل بالإسكندرية وموظفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من انتشال جثة شاب نزل لمياه البحر هو وطفلته ٣ سنوات وغرق أثناء إنقاذها عندما جرفته مياه الأمواج العالية .





اقرأ أيضا| وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يفتتحان متحف المقتنيات



يأتي ذلك رغم غلق الشاطئ ولافتات التحذيرات الموجودة بغلقه طبقا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ.





وقد تلقى قسم شرطة العامرية اول قد تلقى بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب بشاطئ النخيل يدعي حسن عبدالله احمد مواليد ٨٧ من منطقة حدائق القبة محافظة القاهرة.





وعلى الفور، هرعت قوة من القسم وتبين أن الغريق خالف تعليمات نزول الشواطئ وقام بالنزول ومعه ابنته تبلغ من العمر ٣أعوام وكان يغرقا هما الاثنين إلا أنه استطاع أن ينفذها قبل أن يغرق ويلفظ انفاسه الاخيرة.



