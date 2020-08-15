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رياضة

ليون إلى نصف نهائي الأبطال بعد ثلاثية في شباك السيتي ويضرب موعدا مع البايرن

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق ليون الفرنسي إلى نصف نهائي "التشامبيونزليج" على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء المقام على ملعب "خوسيه الفالادي"، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هدف الشوط الأول الوحيد جاء لصالح فريق أولمبيك ليون جاء عن طريق ماكسويل كورنيه، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، من تمريرة طولية خلف مدافعي مانشستر سيتي في اتجاة ايكامبي الذي أنطلق بالكرة في اتجاة المرمى نجح اريك جارسيا في قطع الكرة منه، ولكن وصل لكورنيه خارج منطقة الجزاء الذي سدد الكرة مباشرة على يمين الحارس إيديرسون.

وجاء هدف التعادل مع الدقيقة 69، من تمريرة على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى كيفين دي بروين الذي سددها صاروخيه في شباك لوبيز.

وأنفرد موسي ديمبلي بالحارس إيدرسون مستغلا تمريرة بينيه خادعه ليسجلها في الشباك بين قدمي الحارس قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، مسجلا الهدف الثاني.

وأهدر رحيم ستيرلينج فرصة التعادل بعد كرة عرضية وصلت له وهو خالي الرقابة ليضيعها بغرابة أمام المرمي الخالي، ليرد ليون بكرة مرتدة سريعة مسجلا الهدف الثالث أمام هشاشة السيتي الدفاعية.

وسيلتقي ليون مع بايرن ميونخ، الذي تأهل بعد إهانة برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

يسعى ليون في مواصلة مفاجآته بالبطولة بانتزاع الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى النهائي.

وحقق ليون مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ 16، حيث تمكن من إقصاء يوفنتوس، بعد التعادل معه بنتيجة 2 - 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، مع الاستفادة من ميزة تسجيل هدف خارج الديار.
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