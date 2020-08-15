إكرامي: أنا وشريف ابنى ليس لنا علاقة بأزمة رمضان صبحي مع الأهلي.. فيديو

قال الكابتن إكرامي ، إن موضوع رمضان صبحى يخص 3 أشخاص شريف ابنى وأنا وابنتي وأنا سأتحدث فيما يخصنى فالسوشيال ميديا تحرك رؤساء أندية ومجالس إدارات ورؤساء وحكومات .





وأضاف إكرامي خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دى ام سى ، أن من يقوم بالكتابة على السوشيال ميديا هم اولاد صغار مشيرا إلى انه منذ 50 عاماً وهو في النادي الأهلي ولم يقم بإثارة مشكلة واحدة .





،: أ هاجم وأنا ليس لي علاقة بهذا الموضوع مؤكدا أنه يتعرض لهجوم شرس منذ عدة أيام . وأضاف إكرامي هاجمأنهأيام





وتابع : ليس لدي اى علاقة باحتراف أو تعاقد رمضان صبحي وما هي علاقة شريف ابني بموضوع رمضان صبحي .





واستكمل : كل ما يقال عن انتقالات رمضان صبحي علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحا مؤكدا علي ان رمضان صبحي وشريف اكرامي في الساحل منذ فترة .