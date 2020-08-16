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محافظ القاهرة: تسكين المتضررين بعقار قصر النيل ر في الأسمرات بعد ساعتين من الانهيار.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:01 ص
عقار قصر النيل
عقار قصر النيل
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اسراء صبري
قال خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه في تمام الساعة العاشرة صباحا حدث انهيار مفاجئ في عقار بشارع قصر النيل، يتكون من دور أرضي و4 طوابق وحدث الإنهيار بالطابق الثاني والثالث والرابع، وهو عبارة عن مكاتب إدارية ومعرض موبيليا.

وأضاف خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون اي"، أن الأجهزة انتقلت على الفور وتم إنقاذ 14 شخصا سالمين من تحت الأنقاض، وهناك 4 أشخاص منهم مصابون بإصابات وكسور خفيفة.

أشار إلى على أن العقار صدر له قرار تنكيس وتم تنكيسه في عام 1993 وهو بحالة جيدة لم يكن هناك مشكلة فيه.

وأوضح أنه تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار وجرى إخلاء المنازل المجاورة ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لفحص العقارات المجاورة له للتأكد من عدم وجود أي مشكلات بها، وخلال أيام قليلة ستصدر اللجنة تقريرها.

وأضاف أن العقار كان به شقتين، وعلى الفور تم تسكين المتضررين من الانهيار في حي الأسمرات وتسلموا الوحدات السكنية الخاصة بهم، قائلا: بعد الانهيار بحوالي ساعتين فقط، وصل المتضررين إلى حي الأسمرات.
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