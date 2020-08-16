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رياضة

دوري أبطال أوروبا .. رقم يحدث لأول مرة منذ فترة بعد فوز ليون على مانشستر سيتي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
تمكن فريق أولمبيك ليون الفرنسي، من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر سيتي في ربع نهائي التشامبيونزليج.

ليون فاز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب "خوسيه الفالادي" بربع نهائي دوري الأبطال، ليتأهل النادي الفرنسي لنصف النهائي .

ووفقًا لما نشرته شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، فهذه المرة تُعد الأولى في تاريخ البطولة القارية، التي تشهد تواجد فريقان فرنسيان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة أن تلك هي فقط المرة الثانية التي يوجد بها ناديين فرنسيين في نصف نهائي بطولة أوروبية، بعد بطولة (الاتحاد الأوروبي) في موسم 1992/1993.

ليون أيضًا سيخوض ثالث مباراة له في المربع الذهبي بالبطولات الأوروبية بالقرن الحادي والعشرين، بعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2009/2010 ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2016/2017، أكثر من أي نادٍ فرنسي آخر.
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