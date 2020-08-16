عصام عبدالفتاح: أوافق على تولي ميدو رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر

علق عصام عبدالفتاح مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على رغبة أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق فى تولى رئاسة لجنة الحكام.





كان ميدو ظهر عبر الفضائيات مطالبا بمنحه رئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية لمدة شهر فقط.





وقال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"يا ريت تتحقق ليه هذه الأمنية يمكن يعمل شئ جديد للتطوير فى منظومة التحكيم".





وأضاف:"وماله يأخذ الفرصة الشهر يمكن يكون عنده شئ ممكن يحققه وقضاة الملاعب يستفيدون من خبرات كوادر شابة مثل ميدو فى المجال التحكيمي".





وتابع:" أنا موافق على رغبة ميدو في الحصول على شهر لرئاسة لجنة الحكام يمكن يكون عنده حل سحرى لكافة الأزمات التى تمر بها المنظومة التحكيمية.