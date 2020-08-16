AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عصام عبدالفتاح: أوافق على تولي ميدو رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:36 ص
ميدو
ميدو
Advertisements
يسري غازي
علق عصام عبدالفتاح مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على رغبة أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق فى تولى رئاسة لجنة الحكام.

كان ميدو ظهر عبر الفضائيات مطالبا بمنحه رئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية لمدة شهر فقط.

وقال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"يا ريت تتحقق ليه هذه الأمنية يمكن يعمل شئ جديد للتطوير فى منظومة التحكيم".

وأضاف:"وماله يأخذ الفرصة الشهر يمكن يكون عنده شئ ممكن يحققه وقضاة الملاعب يستفيدون من خبرات كوادر شابة مثل ميدو فى المجال التحكيمي".

وتابع:" أنا موافق على رغبة ميدو في الحصول على شهر لرئاسة لجنة الحكام يمكن يكون عنده حل سحرى لكافة الأزمات التى تمر بها المنظومة التحكيمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أجل قضاة الملاعب.. خبراء يضعون خارطة طريق لإنشاء رابطة الحكام لمواجهة الكوارث

لمدة ٤ أيام.. انطلاق معسكر حكام الصفوة اونلاين تحت إشراف الفيفا

عصام عبد الفتاح: لم أجامل إبراهيم نور الدين .. وجريشة تسبب فى إيقاف الدوري

محاضرات نظرى واعداد بدني.. انطلاق معسكر الفوج الثالث للحكام استعدادا للدورى

إيه إم كورس.. عصام عبدالفتاح يعلن تفاصيل تجهيز حكام إفريقيا لمنافسات الكاف

على شرف تكريم الإيطالي روكي.. عصام عبدالفتاح: الحكم عنصر مهم في كرة القدم

ترشيحاتنا

المرحلة الأولى .. مكتب التنسيق يوجه نصيحة مهمة للطلاب

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف مخططا جديدا للخونة والعملاء.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95%..آخر وصايا شويكار قبل وفاتها

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

بسبب صديقتها المقربة.. عروس تقضي ليلة زفافها حافية القدمين

بحضور الرئيس.. بدء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بتلاوة القرآن

إيه القمر ده.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة لها.. شاهد

AdvertisementS

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

إيهاب جلال لـ صدى البلد: لا نستحق الخسارة من الزمالك

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

فرحتنى.. أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عن رأيه فى المباريات الأخيرة.. شاهد

مختار ويوسف .. كورونا يثبت أحقية المدرب المصري وفشل كارتيرون وفايلر

عصام عبدالفتاح: أوافق على تولي ميدو رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر

تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل

تشكيل مانشستر يونايتد وإشبيلية المتوقع في موقعة الدوري الأوروبي

بيراميدز يستضيف طلائع الجيش في افتتاحية الجولة العشرين بالدوري المصري

توفيق السيد يعتذر عن عضوية اللجنة الفنية للحكام فى اتحاد الكرة.. تفاصيل

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الدوري الأوروبي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ويكسنر الطبي: عدد مرات التبول تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش البيض

طريقة عمل التورتة .. 5 وصفات زى المحلات