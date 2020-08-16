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بدء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بحضور الرئيس السيسي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:28 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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شيرين عادل
بدأ، منذ قليل، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 ويفتتح اليوم الأحد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة  تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى  الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.







 

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