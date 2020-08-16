4 رحلات تصل مطاري الغردقة ومرسى علم قادمة من بولندا الأسبوع المقبل

كشف مصدر سياحى أن مطاري الغردقة و مرسى علم الدولي ، يستعدان لاستقبال أولى رحلات الطيران السياحية القادمة من وسط أوروبا وتحديدا من أحد المطارات البولندية بداية الأسبوع المقبل.









وأكد المصدر أنه من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة رحلتين أسبوعيتين من بولندا بدءا من الأسبوع المقبل، وكذلك يستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من الأسبوع المقبل أيضا رحلتين من بولندا.









من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، مدير أحد الفنادق الكبرى بمدينة مرسى علم، إن الرحلتين القادمتين من بولندا على مطار مرسى علم ستصلان للمطار يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس، مؤكدا أنه تم الاستعداد لاستقبال السياح.









وأضاف العمارى أن الشركة المنظمة لرحلات الطيران البولندية أكدت وصول 4 رحلات أسبوعية لمطارات البحر الأحمر ، اثنان في الغردقة ومثلهما في مرسى علم، مشيرا إلى أن الرحلات البولندية بمجرد وصولها تعد أولى الرحلات الأوروبية التى وصلت للبحر الأحمر بعد فتح الطيران الخارجي بعد جائحة كورونا.







