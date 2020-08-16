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فن

بإطلالة صيفية.. مريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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ندى فكرى
شاركت الفنانة مريهان حسين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت مريهان حسين بإطلالة صيفية على البحر وعلقت قائلة "صباح الخير".

يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وشاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.

يذكر أن تصدرت الفنانة مريهان حسين، مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.

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Bonjour 🤍 @sheryadel77 🤍

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on

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