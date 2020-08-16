البطريرك الماروني: لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذ تتبنى الخيارات الوطنية وتنسجم مع مطالب الشعب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لتجاوز الأزمات والاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد.









وحذر بطريرك الموارنة - في كلمة له خلال قداس عظة الأحد – المسئولين السياسيين والكتل النيابية والأحزاب في لبنان من خطورة "حجب الثقة الدولية عنهم" على مستوى السلطات التشريعية والإجراءات والإدارية والقضائية، في ضوء الوضع الراهن الذي يمر به لبنان والذي يقتضي وجوب البدء فورا بالتغيير.









وقال: "الشعب يريد حكومة تنقض الماضي بفساده، وتنقض الأداء والسلوك والذهنية.. الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا إنقاذ السلطة والطبقة السياسية.. الشعب يريد حكومة منسجمة معه لا مع الخارج، وملتقية في ما بين مكوناتها حول مشروع إصلاحي"، مضيفا أن "الإصلاح الذي نفهمه ليس إصلاحا إداريا فقط، بل إصلاح القرار الوطني بأبعاده السياسية والأمنية والعسكرية.. الشعب يريد أن يكون التمسك بالثوابت والمبادئ الوطنية، والإقرار بسلطة الشرعية دون سواها، كأساس المشاركة في الحكومة".







