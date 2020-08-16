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من غير محولجي.. وزير النقل يوجه رسالة شكر للرئيس لهذا السبب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:55 ص
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل
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فرح علاء الخولي
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تشغيل كل الخطوط الجديدة قبل عيد الأضحى، معقبًا: "الناس بتشكرك يا ريس وأهل الصعيد بالتحديد"، مضيفا أنه وصل عدد ركاب السكة الحديد إلى مليون راكب مرة أخرى وفقا للخطة العاجلة.


وتابع المهندس كامل الوزير، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أن الخطة طويلة المدى للسكة الحديد تهدف إلى 2 مليون راكب يوميا وصولا إلى 2030، لافتًا إلى أن موضوع الإشارات للسكة الحديد هتقضي على الحوادث.


وأكد أن بعد الخطة الجديدة للتحويل "من غير محولجي" سيكون إلكترونيا ويتم تحويل الطريق على الفور، مشيرا إلى أن الأعمال الصناعية لتأمين المزلقانات بـ 1332 مزلقانا، ومنهم 61 مزلقانا تشكل خطورة كبيرة.


ولفت إلى أنه تم الانتهاء من 18 كوبري ونفقا لتأمين مجموعة من المزلقنات، وأنه تم البدء في تطوير 181 محطة من إجمالي 705 محطات سكة حديد.

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