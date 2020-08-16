البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات اليوم الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 11078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 13073 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 4254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 2565 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.12% ليصل إلى مستوى 837 نقطة.