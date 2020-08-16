AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات اليوم الأحد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:38 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 11078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 13073 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 4254 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 2565 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.12% ليصل إلى مستوى 837 نقطة.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدفوعة بعمليات الشراء.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاحد

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

كله بتمنه.. الرئيس السيسي: مش هنغلي غير لما كل حاجة تكون جديدة في السكة الحديد| فيديو

5 نصائح اتبعها قبل غسيل محرك السيارة

محدش بيعمل كده في بلده.. رسالة الرئيس السيسي لـ المعتدين على الطرق.. فيديو

وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي عن عمر يناهز 72 عاما

اليوم اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية بـ مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

لحاجتها للمال.. ميجان ميركل تخطط للعودة إلى وظيفتها السابقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ كارثة بيئية.. انشطار السفينة اليابانية يهدد اقتصاد موريشيوس

وداعًا للكسل .. تناول هذا النوع من المكملات فورا

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات يابانية جديدة في مصر .. صور