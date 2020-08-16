البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات اليوم الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 11078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 1975 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 13073 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 4254 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 2565 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.12% ليصل إلى مستوى 837 نقطة.