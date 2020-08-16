ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات البورصة اليوم

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع أيضًا.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 12993 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.















